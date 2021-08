Bauern können trockenfallende Gräben eintragen lassen

Hannover - Flüsse, Bäche und Gräben in Niedersachsen bekommen zum Naturschutz einen breiten Randstreifen, trockenfallende Gewässer sind davon aber ausgenommen. Landwirte können deshalb Gewässer, die weniger als sechs Monate im Jahr Wasser führen, in ein Register eintragen. Das teilte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz am Donnerstag in Hannover mit. Der NLWKN führt auch das neue Register. Den Landwirten soll die Eintragung die Arbeit leichter machen: An den trockenfallenden Gewässern müssen sie nicht den zwischen drei und zehn Meter breiten Randstreifen einhalten, in dem sie nicht düngen oder Pflanzenschutzmittel spritzen dürfen.