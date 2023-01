Bauernpräsident mit Interesse bei Grüner Woche zufrieden

Berlin - Der brandenburgische Bauernpräsident hat sich mit dem Besucherinteresse wenige Tage nach Beginn der Grünen Woche zufrieden gezeigt. „Die Nachfrage ist sehr, sehr groß“, sagte Henrik Wendorff am Sonntag der dpa. Er sieht seine anfängliche Skepsis nicht bestätigt. „Da muss ich mich korrigieren“, bemerkte der Präsident des Landesbauernverbandes. Er schaue in zufriedene Gesichter bei Ausstellern und Veranstaltern.

Vor Beginn der Agrar- und Ernährungsmesse in Berlin hatte Wendorff gesagt, es werde nach zwei Jahren Corona-Pause möglicherweise einen gewissen Rückgang bei der Besucherzahl geben. Die Grüne Woche hatte an diesem Freitag fürs Publikum begonnen. In der Brandenburg-Halle wollen die Aussteller bis zum 29. Januar für den Wert regionaler Lebensmittel werben.