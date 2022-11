Baumkuchenproduktion in Sachsen-Anhalt mit Problemen

Wernigerode - Sachsen-Anhalts Baumkuchen-Betriebe klagen über schwierige Produktionsbedingungen. „Wir haben das Problem des Personalmangels“, sagte der Chef des Harzer Baumkuchens, Christian Feuerstack. Es mangele an Bäckern, Konditoren und Servicekräften. Ihm fehlten derzeit für sein neunköpfiges Team noch drei zusätzliche Back- und Servicekräfte.

Erst wenn die arbeiteten, könnte man an fünf Tagen in der Woche öffnen, sagte Feuerstack - noch nicht mal an sieben Tagen wie früher. Vom Januar bis August werde man daher Sonntag und Montag schließen. Diese Schließzeiten kosteten ihn mindestens 150.000 Euro, so Feuerstack. Energiepreise seien für ihn indes kein großes Problem. Er habe die Gaspreise bis Ende 2024 festgemacht.

Feuerstack produziert in Wernigerode klassischen Baumkuchen mit verschiedenen Schokoladen-Überzügen. Bei ihm koste das Kilo etwa 34 Euro bis hin zu 40 Euro für mit Marzipan oder Nougat gefüllte Baumkuchen. Pro Jahr produziert er etwa 30 bis 35 Tonnen Baumkuchen.

Die überregional bekannte Salzwedeler Baumkuchen GmbH hatte vor wenigen Wochen über die hohen Energiepreise geklagt. Bis zum Ende des Jahres habe man nun Gewissheit über die Gaspreise für den Betrieb, sagte Geschäftsführerin Rosemarie Lehmann. Das schaffe etwas Planungssicherheit. Doch auch bei den Verpackungen und Rohstoffen stiegen die Preise seit geraumer Zeit.

Viel Spielraum beim Preis besteht für das Unternehmen nicht. Schon jetzt koste das Kilo Baumkuchen aus der Salzwedeler Manufaktur 43 Euro, sagte Lehmann. Die Preise bei Discountern liegen deutlich darunter. Dennoch scheint der Baumkuchen aus Sachsen-Anhalt bei Feinschmeckern beliebt und wird unter anderem in der berühmten Feinkostabteilung des KaDeWe in Berlin angeboten.

Wie viel Baumkuchen in Sachsen-Anhalt produziert wird, lässt sich nicht genau sagen. Viele Betriebe halten ihre Mengen geheim. Laut Statistischem Landesamt lag der Verkaufswert der abgesetzten Produktion der 42 Süßgebäckhersteller in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr bei rund 165 Millionen Euro.