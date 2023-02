Magdeburg - Der junge deutsche Halbschwergewichtler Michael Eifert steht vor dem bisher größten Kampf seiner Karriere. Der 24-Jährige boxt am 16. März im kanadischen Laval den Ausscheidungskampf um die IBF-Weltmeisterschaft gegen Ex-Champion Jean Pascal. Der Sieger des Duells wird zum Pflicht-Herausforderer von Weltmeister Artur Beterbijew. Der gebürtige Bautzner Eifert ist aktuell die Nummer sechs der IBF-Rangliste und Intercontinental-Champion des Verbandes.

Allerdings ist SES-Boxer Eifert in dem in der Nähe von Montreal stattfindendem Kampf nur Außenseiter gegen den Kanadier Pascal. Sein 40 Jahre alter Gegner hat bereits gegen Bernhard Hopkins, Sergej Kowalew und Dimitri Biwol gekämpft, er war zudem Weltmeister der Verbände WBC und WBA. In 44 Kämpfen ging er 36-mal als Sieger aus dem Ring.