Bauverband zieht schwache Halbjahresbilanz für Branche

Das Bauprojekt "Am Rosengarten" in Wismar.

Schwerin - Der Bauverband hat eine schwache Halbjahresbilanz für die Branche in Mecklenburg-Vorpommern gezogen. „Die Umsätze liegen fast elf Prozent hinter dem Vorjahreszeitraum zurück und auch bei den Auftragseingängen sieht es mit einem Minus von

13 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt nicht besser aus“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bauverbandes, Jörg Schnell, am Freitag in Schwerin. Er berief sich dabei auf Daten des Statistischen Amtes Mecklenburg-Vorpommern und des Statistischen Bundesamtes zu Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten.

Gründe seien der diesjährige Wintereinbruch, durch den fast sechs Wochen lang nur eingeschränkt habe gearbeitet werden können, und eine Zurückhaltung der Auftraggeber in allen Bausparten. Er hoffe auf weniger Zurückhaltung im zweiten Halbjahr, sagte Schnell.

Besonders im Wohnungsbau läuft es nach seinen Angaben in MV nicht rund. Dort lägen die Umsätze im ersten Halbjahr 22,2 Prozent unter Vorjahresniveau. Auch der Wirtschaftsbau könne mit einem Minus von fast 10 Prozent nicht an das Vorjahresergebnis anknüpfen. „Lediglich der Öffentliche Bau mit einem Minus von 1,9 Prozent hinkt nur moderat hinter dem Vorjahreszeitraum hinterher.“

Gestiegene Kosten für Baumaterialien und eine schwache Nachfrage der öffentlichen Hand belasten das Baugewerbe in ganz Deutschland. In den ersten sechs Monaten ergibt sich nach Angaben der Bauindustrie bundesweit ein Minus von 3,1 Prozent, preisbereinigt ein Rückgang der Erlöse von 6,9 Prozent gegenüber dem starken Vorjahreszeitraum.