Bayern vergibt Chance auf Tabellenführung - VfL weiter vorn

Wolfsburg - Im Spitzenspiel der Frauenfußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg seine Tabellenführung gegen den FC Bayern München verteidigt. Vor 21.287 Zuschauern in der anlässlich des Top-Duells genutzten Volkswagen-Arena gewannen die Gastgeberinnen am Sonntag 2:1 (1:0). In der Schlussphase verpassten die Gäste trotz guter Chancen den Ausgleich. Wolfsburg baute seinen Vorsprung an der Tabellenspitze mit dem fünften Sieg im fünften Saisonspiel auf fünf Zähler aus.

In einem teils zähen Spiel erlöste die Wolfsburgerinnen ein abgefälschter Schuss von Angreiferin Ewa Pajor (41. Minute). Nationalspielerin und Kapitänin Svenja Huth (58.) erzielte in der zweiten Hälfte mit einem sehenswerten Volleyschuss das 2:0. In der 73. Minute sorgte Klara Bühl für den Anschlusstreffer.

Nach dem bitteren 0:6 in der Vorsaison verteidigten die Münchnerinnen leidenschaftlich und ließen nicht viele Chancen der VfL-Offensive zu. Mit einem Sieg wäre der FCB am Tabellenführer aus Wolfsburg vorbeigezogen.

Trotz der zahlreichen Besucher in der Arena konnte der VfL den Zuschauerrekord in der Frauen-Bundesliga nicht knacken. Der Bestwert von 23.200 Besuchern wurde zum Beginn der Saison bei der Partie Eintracht Frankfurt gegen Bayern aufgestellt.