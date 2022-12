Bayerns Basketballer erobern Bundesliga-Tabellenführung

München - Bayern München ist neuer Tabellenführer in der Basketball-Bundesliga. Die Bayern gewannen am Dienstag in einer vorgezogenen Partie des 12. Spieltags gegen die EWE Baskets Oldenburg mit 81:77 (44:31). Beste Werfer im Münchner Audi Dome waren Cassius Winston für die Bayern mit 23 Punkten und Trey Drechsel mit 16 Zählern für Oldenburg.

Durch den achten Sieg verdrängte München bei einer mehr absolvierten Begegnung die Telekom Baskets Bonn von der Tabellenspitze. Meister Alba Berlin hat nach dem 95:90 (44:43) in Braunschweig wie Bonn sieben Siege. Oldenburg rutschte durch die dritte Niederlage hinter die MHP Riesen Ludwigsburg auf den fünften Platz zurück.

Für Vizemeister München war es der dritte Erfolg innerhalb von fünf Tagen. Obwohl beide Teams noch zwei Tage zuvor harte Pokalspiele bestritten hatten, war ihnen die Müdigkeit nicht anzumerken. Auf Bayern-Seite hatte Nationalspieler Niels Giffey seine Erkältung auskuriert, auch Elias Harris war wieder einsetzbar. So hatte Coach Andrea Trinchieri mehr Alternativen.

Das erste Viertel war umkämpft und erst kurz vor dem Ende lagen die Hausherren mit sechs Punkten vorn. Oldenburg ließ sich jedoch nicht abschütteln. Kurz vor der Pause gelangen dann Giffey wichtige Körbe, wodurch sich die Bayern auf 44:31 absetzen konnten. Der Vorsprung wurde mit fortlaufender Spielzeit etwas größer, jedoch kämpften sich die Gäste wieder zurück und kamen gegen nun doch müder wirkenden Bayern heran.

Der Ausgleich gelang aber nicht, da Oldenburg in den entscheidenden Momenten nicht traf. München brachte letztlich dank des von der Freiwurflinie treffsicheren EM-Bronzegewinners Andreas Obst mit Glück den Sieg nach Hause.