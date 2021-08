Beachsoccer: Rostocker Robben sichern sich Platz eins

Oberschleißheim/Rostock - Die Rostocker Robben ziehen als Spitzenreiter in das Final Four der Deutschen Beachsoccer Liga in zwei Wochen in Rostock-Warnemünde ein. Das Team um Spieltrainer Sven Körner sicherte sich den ersten Tabellenplatz am Sonntag mit einem 6:4-Erfolg im abschließenden Topspiel gegen den Mitfavoriten Beach Royals Düsseldorf. Zum Auftakt der Abschlussrunde in Oberschleißheim hatte Rostock den HSV Beachsoccer 6:5 besiegt, mit dem nachfolgenden 6:9 aber im Neunmeterschießen gegen Titelverteidiger Ibbenbürener BSC die erste Niederlage nach zuvor sieben Siegen kassiert.

„Es ist gut für das Prestige und gut für unser Selbstvertrauen, dass wir Erster geworden sind“, sagte Spielertrainer Körner. Stadtrivale 1. FC Versandkostenfrei hat das Final Four unterdessen verpasst. Nach Niederlagen gegen Düsseldorf (6:8 nach Neunmeterschießen), Ibbenbüren (3:8) und dem 5:1 über Leipzig war Rang vier nicht mehr zu erreichen.