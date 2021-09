Becker nach Rückschlag: „Keine Alibis oder Ausreden“

Heidenheim - Sportchef Ralf Becker von Dynamo Dresden sieht nach den beiden Niederlagen Analysebedarf. Dennoch machte er nach dem 1:2 beim 1. FC Heidenheim klar. „Wir haben 25 Spieler im Kader und sollten uns keine Alibis oder Ausreden suchen. Wir hatten schon so viele Verletzte und haben so gute Jungs“, sagte Becker in einem Interview der „Sächsischen Zeitung“ (Montag) mit Blick auf den Langzeitausfall von Tim Knipping. Der Abwehrspieler hatte sich das Kreuzband gerissen. Die zweite Niederlage hintereinander schmerze, doch „keiner war nach den ersten Siegen zu euphorisch und dachte, dass das ewig so weitergeht“, betonte Becker.