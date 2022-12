Behinderungen des Straßenbahnnetzes in Magdeburg

Magdeburg - Ein kaputte Weiche am Magdeburger Opernhaus hat am Mittwoch für Behinderungen im Straßenbahnnetz der Landeshauptstadt gesorgt. Da die Stelle an der einzigen Nord-Süd-Verbindung liege, war das Straßenbahnnetz geteilt, sagte eine Sprecherin der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB). Deshalb gab es Streckensperrungen. Ein Ersatzverkehr wurde eingerichtet. Am Nachmittag meldeten die MVB, dass die Weiche repariert sei. Die Fahrzeuge sollten wieder eingetaktet werden. Mit Verspätungen musste aber noch gerechnet werden.