Behrens dringt auf barrierefreien Bahnverkehr

Hannover - Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens unterstützt den Einsatz des SPD-Landtagsabgeordneten Constantin Grosch für einen barrierefreien Bahnverkehr. „Die Belange von Menschen mit Behinderungen brauchen unsere stetige Aufmerksamkeit und insbesondere Barrierefreiheit sollte grundsätzlich Priorität haben“, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag. „Mobilität ist und bleibt eine wichtige Voraussetzung für Inklusion und Partizipation.“

Der Abgeordnete Grosch hatte zuvor der Deutschen Bahn vorgeworfen, Menschen, die wie er im Rollstuhl sitzen, zu benachteiligen. Auf Twitter schrieb der SPD-Politiker von „Alltagsdiskriminierung“, weil alle rollstuhlfahrenden Menschen gezwungenermaßen in der 2. Klasse fahren müssten. Plätze für Rollstuhlfahrer in der 1. Klasse gebe es nicht, und schon der Einstieg sei bei vielen Zügen wegen Stufen nicht barrierefrei, kritisierte Grosch. Die Deutsche Bahn erklärte daraufhin, man bemühe sich kontinuierlich um eine Verbesserung der Barrierefreiheit für Reisende mit eingeschränkter Mobilität.

Ministerin Behrens betonte nun, die Belange von Menschen mit Behinderung seien nicht „nice to have“, sondern eine Verpflichtung. So sei gesetzlich festgehalten, dass die Nutzung des Nahverkehrs für sensorisch oder mobilitätseingeschränkte Menschen seit Anfang 2022 barrierefrei sein müsse. „Alle Akteure im Bereich Mobilität sind also verpflichtend gefordert“, sagte Behrens.