Beifahrer stirbt nach Unfall in Trebsen

Trebsen - Ein 81 Jahre alter Beifahrer ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Trebsen (Landkreis Leipzig) ums Leben gekommen. Zum Zeitpunkt des Unfalls hatte es in der Region stark geschneit. Der Mann saß laut Polizei im Auto eines 56-Jährigen, das in einer Kurve von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Der 81-Jährige sei noch am Unfallort gestorben. Der Fahrer blieb unverletzt. Die genaue Unfallursache sei noch nicht geklärt, sagte ein Polizeisprecher. Ein Zusammenhang mit den winterlichen Straßenverhältnissen sei möglich.