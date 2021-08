Beim Umarmen bestohlen: Trickdiebin an Partygelände gefasst

Berlin - In der Nähe des RAW-Geländes in Berlin-Friedrichshain hat eine Trickdiebin in der Nacht zu Sonntag versucht, einem Mann sein Handy zu stehlen. Die 24-Jährige soll eine Notlage vorgetäuscht und daraufhin einen 25 Jahre alten Mann umarmt haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Umstehende sollen dabei gesehen haben, wie die Frau dem Mann das Handy aus der Hosentasche zog. Dem 25-Jährigen selbst sei das nicht aufgefallen. Durch schnelle Hinweise von Zeugen konnte der Mann die Diebin mit zwei Bekannten festhalten. Die alarmierte Polizei fand das Handy des Mannes später in der Handtasche der Frau.