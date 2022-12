Belastung der Brandenburger Kliniken wegen Corona gestiegen

Potsdam - Die Zahl der Krankenhaus-Patienten mit Covid-19 hat sich in Brandenburg erhöht. Auch der Anteil freier Intensivbetten in den Kliniken verschlechterte sich binnen einer Woche. Die Zahl der Corona-Infizierten und Erkrankten in Brandenburg gab das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit geschätzt rund 27.800 an, das waren deutlich mehr als in der Vorwoche (rund 24.800)

Die gemeldete landesweite Hospitalisierungsinzidenz lag am Donnerstag bei 18,16, vor einer Woche betrug sie knapp 15. Die Warnampel steht in diesem Bereich seit längerem auf Rot. Der Anteil freier und belegbarer Intensivbetten verringerte sich von 15,87 Prozent in der Vorwoche auf nun 12,41. Damit blinkt die Warnampel gelb, eine Woche zuvor stand sie noch auf grün. Bei einem Anteil kleiner als 12 Prozent, wird der Alarmwert rot erreicht. Die Warnampel dient als Orientierung dafür, wann die Landesregierung schärfere Maßnahmen prüft.

Aktuell werden 840 Personen mit einer bestätigten Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon sind laut Ministerium 57 in intensivmedizinischer Behandlung. Vor einer Woche meldete das Gesundheitsministerium 710 Personen mit Covid-19 im Krankenhaus.

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen innerhalb einer Woche je 100.000 Einwohner) lag am Donnerstag bei 344,8, am Donnerstag vor einer Woche leicht darunter. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstagmorgen mit 239,6 an.

Die Inzidenz liefert kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus, vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive Labortests zählen in der Statistik.