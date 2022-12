Beratung über Körperkameras und elektronische Fußfesseln

Magdeburg - Der Landtag von Sachsen-Anhalt berät am Dienstag über Änderungen des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Damit will die schwarz-rot-gelbe Koalition der Polizei den Gebrauch von Körperkameras und elektronischen Fußfesseln ermöglichen. Mit den Videokameras sollen Polizisten bei Einsätzen besser vor Angriffen geschützt werden. Zudem können diese eventuell Material zur Aufklärung von Vorfällen liefern. Die am Oberkörper angebrachte Bodycam überschreibt die aufgenommenen Sequenzen permanent, ohne diese zu speichern. Erst wenn der Beamte die Videofunktion aktiviert, werden Sequenzen rückwirkend und das folgende Geschehen gesichert.

Zudem sollen bei der Geschwindigkeitsüberwachung Section Control sogenannte Abschnittskontrollen möglich werden. Sie messen nicht die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs an einem bestimmten Punkt, sondern über mehrere Messpunkte die Durchschnittsgeschwindigkeit innerhalb eines Abschnitts.

Außerdem stehen Beratungen zum Ladenöffnungszeitengesetz und zum Kinderförderungsgesetz auf der Tagesordnung. Die Landtagssitzung beginnt am Dienstag um 14 Uhr.