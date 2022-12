Berlin baut 16.500 Wohnungen im laufenden Jahr

Eine Baugerüst an einem Wohnhaus.

Berlin - Rund 16.500 Wohnungen sind in Berlin im laufenden Jahr neu gebaut worden. Das waren rund vier Prozent mehr neue Wohneinheiten als im Jahr davor, wie die Senatsverwaltung am Mittwochabend nach einer Sitzung des Bündnisses für Wohnungsbau und bezahlbares Wohnen mitteilte. „Wir können festhalten: Berlin schafft Wohnungen trotz Krise“, teilte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) mit. Zugleich bekräftigte sie das Ziel des Senats, künftig jährlich 20.000 neue Wohnungen in der Hauptstadt zu schaffen.