Berlin feiert den 175. Jahrestag der Märzrevolution

Berlin - Berlin bereitet sich auf die Feiern zum 175. Jahrestag der Märzrevolution vor. Geplant sei eine Reihe von Veranstaltungen am Wochenende des 18. und 19. März 2023, die an die Barrikadenkämpfe der Revolutionäre von 1848 in Berlin, aber auch an ihre bleibende Bedeutung für die Demokratie erinnern sollen. Das teilte die Senatskanzlei am Dienstag mit. Darunter seien zum Beispiel Ausstellungen, interaktive Führungen, Gesprächsrunden oder Performances. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hatte den Senat zuvor über den Stand der Planungen informiert.

Die Revolution von 1848/49 gilt als erste europaweite Bewegung für Freiheit und Demokratie. Berlin war neben Paris und Wien eine wichtige Revolutionsmetropole. Die Revolutionäre forderten neben Presse- und Meinungsfreiheit verbesserte Lebensbedingungen und soziale Gerechtigkeit. Dabei kam es auch in Berlin zu blutigen Straßenkämpfen mit zahlreichen Toten.

„Es ist eine Erinnerung, die uns täglich bewusst machen sollte, dass wir diese Demokratie leben und bewahren müssen“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im vergangenen Jahr bei einem Besuch des Friedhofs der Märzgefallenen in Berlin. In den vergangenen Jahren habe die Demokratie auch in Deutschland viele Anfechtungen erfahren.