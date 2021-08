Berlin und Brandenburg: Durchwachsenes Wetter am Wochenende

Potsdam - Das Wetter wird am Wochenende in Berlin und Brandenburg durchwachsen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam am Freitag mitteilte, kommt es nach lokal teils kräftigen Gewittern am Samstag und Sonntag zu einem Wechsel von Sonne und Quellwolken. Doch es bleibt zumeist trocken. Am Samstag können am Nachmittag vor allem in der Nordwesthälfte Brandenburgs örtlich Schauer niedergehen, in der Prignitz kann es auch gewittern. Am Samstag steigen die Temperaturen auf Werte zwischen 24 bis 27 Grad, am Sonntag werden um 24 Grad erwartet.