Berlinale verleiht Publikumspreis im Wettbewerb

Berlin - Die Berlinale will in diesem Jahr einmalig einen Publikumspreis für den Wettbewerb vergeben. Bei der Sommerausgabe sollen die Zuschauerinnen und Zuschauer abstimmen können, welcher Film ihnen am besten gefällt. Das gab die Festivalleitung in Berlin am Donnerstag bekannt. Die Jury hatte ihre Entscheidung schon im März verkündet - der Goldene Bär geht an die Satire „Bad Luck Banging or Loony Porn“ des rumänischen Regisseurs Radu Jude. Nun vergeben Berlinale und Rundfunk Berlin-Brandenburg noch einen Publikumspreis im Wettbewerb. Wegen der Pandemie fand die Berlinale zunächst online statt, im Juni wird ein öffentliches Festival nachgeholt. Geplant sind Filmvorführungen in Open-Air-Kinos.