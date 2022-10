Berliner Abgeordnetenhaus berät über „Kältewinter“

Ein Mann dreht in einer Wohnung am Thermostat einer Heizung.

Berlin - Das Berliner Abgeordnetenhaus berät am Donnerstag (ab 10.00 Uhr) über Auswirkungen hoher Energiepreise oder möglicher Gas- und Stromengpässe im Winter. Dabei soll es unter anderem darum gehen, wie Menschen ohne feste Wohnung oder Menschen mit wenig Geld geholfen werden kann. Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke), die in der Debatte für den Senat reden wird, plant ein sogenanntes Netzwerk der Wärme. Es soll beheizte „Wärmepunkte“ in öffentlichen Gebäuden umfassen - etwa Begegnungsstätten, Kantinen, Museen oder Bibliotheken. Dort sollen sich Menschen aufhalten und austauschen, aber auch menschliche Wärme oder Beratung finden können. Wärmehallen zum Aufenthalt im Winter soll es Kipping zufolge hingegen nicht geben.