Berliner Einzelhandel stärker als vor Pandemie

Potsdam/Berlin - Der Einzelhandel in Berlin ist gestärkt aus der Corona-Pandemie hervorgegangen. Das Gastgewerbe hingegen verzeichnete in den ersten sechs Monaten des Jahres heftige Umsatzeinbrüchen, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg in Potsdam am Dienstag mitteilte. Demnach erwirtschafteten die Berliner Einzelhändler im ersten Halbjahr dieses Jahres 3,9 Prozent mehr Umsatz als im gleichen Zeitraum 2019, also noch vor der Corona-Pandemie. Verglichen mit dem ersten Halbjahr 2020 lag die Umsatzsteigerung bei 2,2 Prozent.

Dabei wurde die Umsatzsteigerung vor allem vom Lebensmittelhandel getrieben, der unter dem Strich 10,1 Prozent zulegen konnte. Ohne Lebensmittel lag das Plus bei 1,2 Prozent. Vor allem der Handel außerhalb der Ladengeschäfte, etwa über das Internet, ging um 48,5 nach oben.

Das Berliner Gastgewerbe vermeldete verglichen mit den ersten sechs Monaten 2019 einen Umsatzrückgang um 70,5 Prozent. Dabei schloss das Beherbergungsgewerbe mit einem realen Umsatzverlust von 78,3 Prozent ab. Die Berliner Gastronomie erwirtschaftete 65,9 Prozent weniger. Die Zahl der Beschäftigten sank um 27,4 Prozent. Bei den Gastronomen lag der Rückgang bei 28,4 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahr fiel der Umsatz im Berliner Gastgewerbe von Januar bis Juni 2021 um 47,4 Prozent niedriger aus.