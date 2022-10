Berliner Stadtmuseum präsentiert erworbene Druckgrafiken

Berlin - Eine teils über 450 Jahre alte Sammlung an Druckgrafiken ist jetzt komplett im Besitz des Berliner Stadtmuseums. Sie umfasst rund 3000 druckgrafische Ansichten Berlins von etwa 1570 bis zum späten 19. Jahrhundert, wie das Stadtmuseum am Dienstag mitteilte. Die Sammlung gibt demnach einen Einblick in den Wandel der Hauptstadt.

Zusammengetragen wurde sie ab den 1970er-Jahren von dem gebürtigen Berliner Gernot Ernst (1931-2016). Durch Ankauf und Schenkung ist die Sammlung nach und nach in den Bestand des Stadtmuseums übergegangen.

Die Sammlung umfasst verschiedene Druckgrafiken. Sie enthält etwa Einzelblätter, Grafik-Serien, Bilderbögen, Guckkastenblätter, Urkunden und Briefbögen. Die abgebildeten Ansichten sind in unterschiedlichsten Formaten, Techniken und Kolorierungen überliefert.

Eine kleine Auswahl der Sammlungsgrafiken ist noch bis Ende des Jahres im Märkischen Museum zu sehen. Ein Querschnitt aus der aktuellen Neuerwerbung wird an diesem Mittwoch im Hoffmann-Saal des Stadtmuseums ab 18.00 Uhr vorgestellt und präsentiert.