Berlins CDU-Chef Wegner: „Migrationsprobleme klar benennen“

Berlin - Die Berliner CDU hat eine offene Debatte über Integration in der Hauptstadt gefordert. Berlin sei eine weltoffene Metropole mit Menschen aus mehr als 180 Ländern, teilten der CDU-Vorsitzende Kai Wegner und die Politologin Düzen Tekkal mit. „Zur Wahrheit gehört aber auch, dass an manchen Stellen Parallelgesellschaften entstanden sind, in denen unsere Werte nicht unangefochten gelten“, heißt es in einem „Zehn-Punkte-Plan für gelungene Integration in Berlin“, den die beiden am Donnerstag in Berlin vorstellten. „Wir brauchen daher eine offene Debatte über Integration und darüber, was eine vielfältige Gesellschaft in aller Unterschiedlichkeit zusammenhält.“

In dem Papier fordern sie unter anderem, „Migrationsprobleme“ klar zu benennen. „Es ist niemandem geholfen, wenn wir die Tatmotive sogenannter Ehrenmorde verschweigen oder in allgemeineren Begriffen der partnerschaftlichen Gewalt auflösen“, heißt es dort. In Berlin hatte der Fall einer zweifachen Mutter aus Afghanistan, die Mitte Juli in Berlin von zwei Brüdern getötet worden sein soll, eine Diskussion darüber ausgelöst.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, sie hätten die Tat „aus gekränktem Ehrgefühl“ begangen, weil das Leben der Schwester nicht ihren Moralvorstellungen entsprochen habe. Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) sprach sich dagegen aus, in diesem Zusammenhang von „Ehrenmord“ zu sprechen. Es handle sich um einen „Femizid“. Hinter solchen Morden stehe keine Religion oder Kultur, sondern patriarchale Strukturen.

Wegner und Tekkal plädieren außerdem für die Förderung von Frauen in Deutschland, aber auch weltweit. „Wenn wir für Gleichberechtigung sorgen, stärkt das die migrantischen Communities als Ganzes.“ Darüber hinaus müsse es deutlich mehr Angebote zur Sprachförderung geben, die leicht zugänglich sein sollen.

In dem Zehn-Punkte-Plan heißt es außerdem: „Wir wollen mit Zuwanderinnen und Zuwanderern eine Absichtserklärung zur Integration abschließen. Damit senden wir das Signal, dass wir etwas von ihnen erwarten.“ Im Gegenzug müsse der Staat alles dafür tun, dass sie vollwertige Mitglieder der bundesrepublikanischen Gesellschaft werden könnten.