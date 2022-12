Bernhard Vogel wird 90: „Ein Großer der deutschen Politik“

Als einziger Politiker hat Bernhard Vogel je ein Land in West- und in Ostdeutschland als Ministerpräsident regiert. Am 90. Geburtstag des CDU-Politikers erinnern Redner an Meilensteine seines Wirkens.

Speyer - Am 90. Geburtstag von Ex-Ministerpräsident Bernhard Vogel haben Wegbegleiter den CDU-Politiker bei einer Feierstunde gewürdigt. „Ich danke Ihnen für alles, was Sie für unser Land getan haben“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montag in Vogels Heimatstadt Speyer. „Erst die Menschen, dann das Land, dann die Partei“ - so habe Vogel gedacht und gehandelt. „Eigentlich hätten Sie heute auch 120 Jahre alt werden können, denn Sie haben ein so volles und reiches Leben“, meinte Dreyer vor Ehrengästen im Technik Museum der Domstadt am Rhein.

Vogel war der einzige Ministerpräsident, der je ein Land in West- und Ostdeutschland regiert hat. Von 1976 bis 1988 war er Regierungschef in Rheinland-Pfalz, von 1992 bis 2003 regierte er in Thüringen. Die Thüringer CDU feiert Vogel an diesem Mittwoch (21.12.) in Erfurt.

Vogel habe sich stets für einen ehrlichen Dialog zwischen Ost und West auf Augenhöhe eingesetzt, sagte Dreyer. „Wenn nicht aus Ihrem Munde - aus welchem denn hätte das glaubwürdiger kommen können?“

Vogel appellierte dafür, der Lehre über Politik breiteren Raum in der Schule einzuräumen. Es gehe darum, sich für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzusetzen und sie nicht nur als Zuschauer von außen zu betrachten. „Demokratie lebt nur, wenn genügend Menschen sich für sie engagieren“, betonte der Jubilar. „Wer den gegenwärtigen Herausforderungen mit Mut und Tatkraft begegnet, wird sie auch meistern“, unterstrich Vogel. „Für Verzweiflung und Zuhausebleiben besteht nicht der geringste Anlass.“

Unter den Laudatoren war auch Bundesverfassungsgerichts-Präsident Stephan Harbarth, der am Montag selbst Geburtstag hatte (51). Er würdigte Vogel als „einen Großen der deutschen Politik“.

Der rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Christian Baldauf erinnerte unter anderem an Vogels Krisenmanagement nach dem Flugschau-Unglück auf der US-Airbase Ramstein 1988 mit 70 Toten. Als Ministerpräsident sei der heute 90-Jährige immer Mittler gewesen. „Duckt euch nicht, wenn der Wind weht, und streitet würdevoll“, sei ein Motto von Vogel gewesen, sagte Baldauf. Der Oppositionsführer im Landtag in Mainz rief dem Jubilar zu: „Ad multos annos!“ (Auf viele Jahre!)

Der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung, Norbert Lammert, würdigte Vogel als „außergewöhnlichen Politiker und Menschen“. Vogel habe nie geplant, den Weg in die praktische Politik zu gehen, erinnerte der frühere Bundestagspräsident in einer Mitteilung. „Dass es anders kam, war rückblickend betrachtet großes Glück - für Deutschland und insbesondere für Rheinland-Pfalz und Thüringen.“