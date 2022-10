Berufsorientierung für Lernende

Erfurt - Schülerinnen und Schüler können sich ab sofort beim Forum Berufsstart informieren. „Gerade für Berufsstarter ist es enorm wichtig, sich durch eine möglichst große Übersicht über die zahlreichen Angebote für die richtige Berufsausbildung zu entscheiden“, teilten die Veranstalter mit. Das Forum Berufsstart startet am Mittwoch und dauert bis Donnerstag.

„Der persönliche Kontakt auf Messen ist bedeutsam, damit viele junge Menschen direkt mit den Ausbildungsbetrieben ins Gespräch kommen. Das ist in diesem Jahr besonders wichtig, da in den vergangenen zwei Jahren nahezu alle Praktika ausgefallen sind“, erklärte Irena Michel, Chefin der Erfurter Arbeitsagentur. Jugendliche würden zur Messe immer ein passendes Angebot finden, egal ob sie im Einzelhandel, im Hotel- und Gaststättengewerbe oder in der Automobilindustrie arbeiten wollten, ergänzte Cornelia Haase-Lerch, Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer Erfurt. Ähnlich äußerte sich der Präsident der Handwerkskammer Erfurt, Stefan Lobenstein.