Betrüger erbeuten dreimal mehr Geld als im Vorjahreszeitraum

Schwerin - Trickbetrüger haben in Mecklenburg-Vorpommern im bisherigen Jahr mehr Geld von älteren Opfern erbeutet. Das geht aus einer Halbjahresbilanz des Landeskriminalamtes in Rampe bei Schwerin hervor, wie das LKA am Freitag mitteilte. So verloren die meist älteren Opfer im ersten Halbjahr 2021 bereits in 135 Fällen Geld an Kriminelle, die sich häufig als Polizisten, Bankmitarbeiter oder Ärzte ausgeben. Im ersten Halbjahr 2020 waren es noch 73 Fälle.

Insgesamt stahlen Trickbetrüger 2021 bis Juli schon 1,78 Millionen Euro, in etwa dreimal so viel wie im Vorjahreszeitraum und knapp so viel wie im ganzen Jahr 2020. Besonders viel erbeuteten Unbekannte im Januar bei einer Frau in Graal-Müritz bei Rostock, die bei einem sogenannten Schockanruf 300.000 Euro einbüßte. Dort hatte sich ein Anrufer als Sohn ausgegeben. Er habe einen schweren Unfall verursacht und brauche dringend Geld, um Schäden zu regeln. Er könne das aber nicht abholen, sondern ein befreundeter Rechtsanwalt.

Insgesamt seien knapp 1600 Straftaten dieser Art im ersten Halbjahr 2021 angezeigt worden, ein Drittel mehr als im Vorjahr. Die steigende Erfolgsquote der Täter sorge auch für einen höheren Durchschnittsschaden. Lag dieser 2020 noch bei 8700 Euro, so liege dieser nun bei 13.200 Euro pro gelungenem Trickbetrug.

Mit 62 Fällen seien auch Trickstraftaten unter Ausnutzung der Corona-Pandemie häufiger. Dies waren im Vorjahr bis Juli nur 16. So verlangten falsche Ärzte Geld für Medikamente oder die medizinische Betreuung für einen Corona-Fall im Familien- oder Bekanntenkreis.