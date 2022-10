Betrunken und auf Drogen: Mann schläft am Steuer ein

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Reinsdorf - Ein 25 Jahre alter Autofahrer hat erst die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist dann schlafend auf dem Fahrersitz am Unfallort gefunden worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der junge Mann in der Nacht zu Montag auf der Hauptstraße, als er plötzlich von der Fahrbahn abkam und gegen eine Mülltonne prallte. Diese schleifte er etwa 200 Meter weit mit sich. Zeugen beobachteten den Unfall und wollten dem Mann Erste Hilfe leisten, fanden ihn aber schlafend in seinem Auto.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 25-Jährigen einen Wert von 1,2 Promille. Zudem wurde er positiv auf Drogen getestet. Die Polizei sieht in der Kombination aus Alkohol und Drogen die Ursache für den Verkehrsunfall. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und leiteten Ermittlungen ein.