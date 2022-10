Betrunken, unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Erfurt - Betrunken, unter Drogen und ohne Führerschein: Ein 39 Jahre alter Autofahrer ist in Erfurt gleich aus mehreren Gründen aus dem Verkehr gezogen worden. Er sei am Samstagabend in der Innenstadt bei einer Verkehrskontrolle überprüft worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Atemalkoholtest habe 2,70 Promille ergeben. Zudem verlief ein Drogenvortest positiv - auf Cannabis. Es stellte sich auch heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.