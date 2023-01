Betrunkene Fahrerin fährt mit Wagen gegen Autoanhänger

Freiberg/Chemnitz - Der Wagen einer betrunkenen Autofahrerin ohne Führerschein ist in Freiberg mit einem Autoanhänger zusammengestoßen. Dabei wurden drei Menschen schwer verletzt, wie die Polizei in Chemnitz am Mittwoch mitteilte. Sie kamen in ein Krankenhaus. Die 17-Jährige war demnach aus noch nicht geklärter Ursache am Dienstagabend mit ihrem Auto gegen den am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger gefahren, der dadurch gegen einen 21 Jahre alten Fußgänger geschleudert wurde. Dieser sowie die Fahrerin und ihre 21 Jahre alte Begleiterin erlitten dabei Verletzungen.

Wie sich herausstellte, besaß die 17 Jahre alte Fahrerin keinen Führerschein. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,54 Promille. Es wurde eine Blutkontrolle angeordnet. Gegen die Frau wird unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.