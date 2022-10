Betrunkener Autofahrer fährt Loch in Hauswand

Menslage - Ein betrunkener Mann ist in Menslage (Landkreis Osnabrück) mit seinem Auto in ein Haus geprallt und hat so ein Loch in die Wand gefahren. Nach Angaben der Polizei vom Montag wurden bei dem Fahrer 1,4 Promille Alkohol gemessen. Er sei in einer Kurve geradeaus auf das Haus zugefahren. Sowohl er als auch die Hausbewohner blieben bei dem Unfall in der Nacht zum Montag unverletzt. Wie hoch der Sachschaden zu beziffern ist, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.