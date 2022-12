Frankenberg - Ein betrunkener Autofahrer ist in Mittelsachsen von der Straße gerutscht und hat sich zweimal überschlagen. Der 34-Jährige sei dabei am Freitagabend schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein Alkoholtest habe knapp ein Promille ergeben. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann sein Fahrverhalten nicht der winterlichen Straße zwischen Frankenberg und Seifersbach angepasst hatte.