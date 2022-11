Betrunkener Autofahrer übersieht Motorradfahrer in Freiberg

Freiberg (dpa/sn) - Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstag in Freiberg (Landkreis Mittelsachsen) einen 27 Jahre alten Motorradfahrer schwer verletzt. Der 21 Jahre alte Autofahrer sei aus einem Parkhaus gefahren und verkehrswidrig links abgebogen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei habe er den Motorradfahrer erfasst. Dieser wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine Atmenkontrolle des Autofahrers ergab einen Promillewert von 1,0. Anschließend sei eine Blutabnahme durchgeführt worden. Der 27-Jährige musste seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn sei Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erhoben worden.