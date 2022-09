Betrunkener bedroht Zug-Reisenden mit Messer

Cottbus - Ein betrunkener 57-Jähriger soll im Regionalzug von Leipzig nach Cottbus einen Mann mit einem Messer bedroht haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat der Mann zuvor wirre Aussagen gemacht. Als sich zwei Fahrgäste daraufhin von ihm wegsetzten, habe er einem von ihnen ein Messer mit einer zwölf Zentimeter langen Klinge an den Hals gehalten. Ein zufällig anwesender Bundespolizist nahm den 57-Jährigen noch im Zug vorläufig fest und übergab ihn am Cottbusser Hauptbahnhof an seine Kollegen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,73 Promille. Nun laufen die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz.