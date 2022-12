Betrunkener greift Taxifahrer an

Sondershausen - In Sondershausen im Kyffhäuserkreis ist ein Taxifahrer von einem betrunken Fahrgast angegriffen worden. Der 22-jährige Fahrgast habe sich in der Nacht zum Donnerstag zunächst in das Taxi erbrochen und anschließend den Fahrer bespuckt und attackiert, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Der Taxifahrer informierte daraufhin die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten hatte der 22-Jährige das Fahrzeug bereits verlassen. Er wurde wenig später auf dem Gehweg liegend gefunden und in ein Krankenhaus gebracht.