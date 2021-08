Betrunkener Lastwagenfahrer fährt in Schlangenlinien

Holdorf - Ein betrunkener Lastwagenfahrer ist mit seinem Sattelzug in Schlangenlinien über die Autobahn 1 bei Holdorf im Landkreis Vechta gefahren. Einem Zeugen sei der Mann auf dem Weg in Richtung Bremen aufgefallen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei einer anschließenden Kontrolle auf einem Parkplatz bemerkten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch bei dem 52-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Der Führerschein des Lkw-Fahrers wurde am Freitagnachmittag beschlagnahmt und der Schlüssel des Wagens sichergestellt.