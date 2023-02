Berlin - Ein betrunkener Radfahrer soll in Berlin-Reinickendorf nach Angaben der Polizei einen 32-jährigen Mann rassistisch beleidigt und geschlagen haben. Der Radfahrer sei anschließend gestürzt und selbst vom 32-Jährigen bedroht worden.

Laut Polizeimeldung war der 32-Jährige am Samstagnachmittag dabei, sein Kind in einen Autositz zu setzen, als der 50 Jahre alte Radfahrer ihm „fremdenfeindliche Worte zugerufen und ihm anschließend noch mit der Faust einen Schlag in die Rippen verpasst haben soll“. Daraufhin habe der 50-Jährige die Kontrolle über sein Rad verloren und sei mit einem geparkten Auto zusammengestoßen. Dann soll ihn der 32-Jährige bedroht haben.

Der 32-Jährige erlitt der Polizei zufolge Schmerzen im Rippenbereich, die er jedoch zunächst nicht behandeln lassen wollte. Der Radfahrer blieb unverletzt. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss - eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von mehr als 2,7 Promille. Der Mann kam zeitweise in Polizeigewahrsam.