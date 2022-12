Betrunkener schläft in Bahn: Illegale Böller sichergestellt

Hannover - Ein stark alkoholisierter 17-Jähriger ist in einer S-Bahn in Hannover eingeschlafen. Die Polizei entdeckte bei dem Jugendlichen 15 illegale Böller. Ein Zugbegleiter der S-Bahn in Richtung Flughafen hatte die Beamten in der Nacht zum Donnerstag informiert, da er den schlafenden jungen Mann nicht wecken konnte, wie die Bundespolizei mitteilte. Der 17-Jährige war nicht in der Lage, Angaben zu seiner Person zu machen und seinen Fahrschein zu zeigen. Deshalb durchsuchten ihn die Beamten und fanden die Feuerwerkskörper, die sie sicherstellten. Ein Atemalkoholtest ergab 1,77 Promille. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und übergab den 17-Jährigen seinen Eltern.