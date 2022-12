Bevölkerung wächst bis 2040: Rund 187.000 Menschen mehr

Berlin - Bis 2040 soll die Berliner Bevölkerung um rund 187.000 Menschen wachsen. Das geht aus der „Bevölkerungsprognose 2021 - 2040“ hervor, die Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) am Dienstag im Senat vorgelegt hat. „Unsere Stadt wächst, vor allen Dingen in Pankow und Treptow-Köpenick“, sagte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag im Anschluss an die Senatssitzung.

Insgesamt legt Berlin um 5 Prozent auf insgesamt 3,963 Millionen Menschen zu. Allerdings ist das Wachstum je nach Bezirk unterschiedlich. Am meisten Wachstum gibt es mit jeweils 9 Prozent laut der Prognose in den Bezirken Pankow (plus 37.000) und Treptow-Köpenick (plus 25.300). Am wenigsten Zuwachs wird mit 0,6 Prozent für Steglitz-Zehlendorf (plus 1900) erwartet.