Bewölkt und vereinzelte Schauer in Niedersachsen und Bremen

Bremen/Hannover - In Niedersachsen und Bremen wird der Dienstag bewölkt mit vereinzelten Schauern. Am Vormittag ist es im Süden noch stärker bewölkt und vereinzelt regnerisch, im Tagesverlauf kommt es an der Nordsee zu einzelnen Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mitteilte. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind, der an der Küste frischer wird.

Die Nacht zum Mittwoch bleibt wolkig und an der See vereinzelt regnerisch bei Tiefstwerten von 9 bis 13 Grad Celsius, auf den Inseln 16 Grad. Dort weht frischer Nordwestwind, ansonsten weht schwacher Wind.