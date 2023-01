Karlsruhe - Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe befasst sich am Donnerstag (11.15 Uhr) mit einem Urteil gegen eine IS-Rückkehrerin, deren Ex-Mann ein versklavtes, jesidisches Mädchen im Hof ankettete und verdursten ließ. Das Oberlandesgericht München hatte Jennifer W. aus Lohne in Niedersachsen unter anderem wegen Beihilfe zum versuchten Mord sowie Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt. Gegen das Urteil vom Oktober 2021 haben der Generalbundesanwalt und die heute 31-Jährige Revision eingelegt.

Die Bundesanwaltschaft hatte eine lebenslange Haftstrafe gefordert. Das Gericht ging aber von einem minderschweren Fall aus, weil die Angeklagte nur eingeschränkte Möglichkeiten gehabt habe, die Versklavung des Kindes und seiner Mutter zu beenden und dass sie erst sehr spät erkannt habe, dass das Mädchen sterben könnte.

Die Verteidigung hatte in München eine maximal zweijährige Haftstrafe gefordert. Jennifer W. dürfe lediglich wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt werden.