Oberhof - Mit der Mixed-Staffel starten an diesem Mittwoch die Biathlon-Weltmeisterschaften (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport) in Oberhof. Deutschland will in der Besetzung Vanessa Voigt, Denise Herrmann-Wick, Benedikt Doll und Roman Rees auch in den Kampf um die ersten Medaillen eingreifen. Favoriten sind die Olympiasieger und Titelverteidiger aus Norwegen. Letztmals holten die deutschen Skijäger 2019 mit Silber eine Medaille in dem gemischten Quartett. Das letzte Gold gab es 2017.