Bilanz: Kaltes Frühjahr sorgt für geringere Kartoffelernte

Hannover - Die Kartoffelernte in Niedersachsen ist wegen des kalten Frühjahrs bislang kleiner ausgefallen als in den vergangenen Jahren. Das teilte das Landvolk Niedersachsen am Montag in Hannover mit. Nach Angaben der Agrarmarkt-Informations-Gesellschaft (AMI) ist zudem die Anbaufläche 2021 innerhalb eines Jahres von 122.200 Hektar auf 115.400 Hektar leicht gesunken. „Die Erträge wachsen nicht in den Himmel, aber es wird ausreichend für alle Kartoffeln geben. Nur nicht ganz so üppig, wie im letzten Jahr“, sagte Landwirt Torsten Riggert aus der Heideregion. In der Corona-Pandemie sei zwar die Gastronomie als Abnehmer weggefallen, andererseits sei zuhause mehr gekocht worden.