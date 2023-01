Bis zu 35 Zentimeter Schnee im Thüringer Wald

Suhl - Nach den Schneefällen des Wochenendes herrschen im Thüringer Wald weiterhin passable Wintersportverhältnisse. Nach Angaben des Regionalverbundes Thüringer Wald vom Montag liegen in den Kammlagen bis zu 35 Zentimeter Schnee. Knapp 550 Kilometer Langlaufrouten sind gespurt. In Schmiedefeld können Langlauffans ab dieser Woche auch eine Nachtloipe nutzen, wie die Stadtverwaltung Suhl mitteilte. Auf dem Schmiedefelder Sportplatz ist das Flutlicht für sie am Dienstag, Freitag und Samstag eingeschaltet.

Wer rodeln will, hat dazu auf 23 präparierten Hängen die Möglichkeit. Außerdem sind sechs Skilifte und eine Anlage für das Schneerutschen auf großen Gummireifen (Snow Tubing) geöffnet. Winterwanderer finden laut Regionalverbund 41 Strecken vor. Laut Deutschem Wetterdienst bleibt es in den Berglagen auch am Dienstag bei leichtem Dauerfrost.