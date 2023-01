Bistum Osnabrück rechnet mit steigenden Kirchenaustritten

Osnabrück - Das katholische Bistum Osnabrück rechnet bei seiner Finanzplanung mit künftig weiter sinkenden Kirchenmitgliederzahlen und damit abnehmenden Kirchensteuereinnahmen. In der Zukunft werde das Bistum nicht mehr eins zu eins von den guten Lohn- und Einkommenssteuerentwicklungen des Staates profitieren, sagte am Dienstag die Finanzdirektorin des Bistums, Astrid Kreil-Sauer, in Osnabrück: „Von der Tendenz her koppelt sich das Kirchensteueraufkommen vom staatlichen Steueraufkommen ab.“

Für das Jahr 2023 rechnet das Bistum mit Kirchensteuereinnahmen von 167,8 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr seien es noch 172,4 Millionen Euro gewesen. Die an die Einkommens- und Lohnsteuer gekoppelte Kirchensteuer ist die wichtigste Einnahmequelle für das Bistum. Im Kirchensteuerergebnis des vergangenen Jahres habe sich auch die im Herbst einmalig gezahlte Energiepauschale der Bundesregierung niedergeschlagen. Diese Einnahmen seien an die Caritas und Beratungsstellen weitergegeben worden, sagte Kreil-Sauer.

Insgesamt plant das Bistum für 2023 mit einem Haushaltsvolumen von knapp 201 Millionen Euro. Neben der Kirchensteuer als wichtigster Einnahmequelle fließen unter anderem auch Zuschüsse, Spenden und Kollekten in den Haushalt.

Der größte Anteil der Ausgaben geht mit 61,5 Millionen Euro an die 208 Kirchengemeinden, die daraus die Seelsorge, das Personal und Investitionen bezahlen. Der Bereich Caritas und Soziale Dienste bekommt 34,4 Millionen Euro. Daraus fließen 16,2 Millionen Euro in die Kindertagesstätten des Bistums. Die Caritas wird mit mehr als 9,5 Millionen Euro unterstützt und an die Ehe-, Familien-, Lebens- und Erziehungsberatungsstellen gehen knapp 6,4 Millionen Euro.

Bis 2030 will das Bistum in allen Bereichen 50 Millionen Euro einsparen. Auf dem Prüfstand stehe unter anderem auch die Nutzung von Gebäuden und Büros, sagte Kreil-Sauer. Bei allen Sparanstrengungen bleibe der Kostendruck hoch, sagte die Kirchen-Finanzchefin und verwies auf anstehende Investitionen, Personalkostensteigerungen und die hohe Inflation.