Die Klimaschutzgruppe Letzte Generation hatte neue Straßenblockaden in Berlin angekündigt. Direkt zum Wochenstart kommt es zu zahlreichen Behinderungen in der Hauptstadt.

Blockaden von Klimademonstranten in vielen Orten in Berlin

Berlin - Mitglieder der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben wie angekündigt zum Wochenstart zahlreiche Straßen in Berlin blockiert. Die Polizei nannte am Montag zunächst mehr als 10 Orte im gesamten Stadtgebiet, wenige Minuten später berichtete sie bereits von 21 Blockaden. Es kam stadtweit im Berufsverkehr zu Behinderungen und Staus. Betroffen war auch der Busverkehr.

An mehreren Stellen hätten sich Menschen auf die Straße geklebt, sagte ein Polizeisprecher. An einigen Orten sei dabei besonders hartnäckiges Klebstoff-Gemisch genutzt worden. Dort dauere es länger, die Demonstranten von der Straße zu lösen, hieß es. Den gesamten Tag über seien bis zu 500 Polizistinnen und Polizisten unterwegs, um schnell und konsequent einzuschreiten.

23 Orte blockiert

Die Letzte Generation teilte mit, es gebe an mindestens 23 Orten Sitzblockaden. Betroffen seien unter anderem Abfahrten der Autobahnen A100, A103, A114 sowie verschiedene Bundesstraßen stadteinwärts.

Die Letzte Generation hatte hat für diese Woche neue Aktionen in der Hauptstadt angekündigt. Am Sonntag besprühten Klimaaktivisten das Brandenburger Tor mit oranger Farbe. Die Farbattacke auf das Berliner Wahrzeichen sorgte für teils scharfe Kritik. 14 Mitglieder der Protestgruppe wurden festgenommen, am Sonntagabend befanden sich laut Polizei noch 6 von ihnen in Gewahrsam.

Die Letzte Generation fordert, dass Deutschland ab 2030 auf fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl und Erdgas verzichtet. Die Bundesregierung peilt das Jahr 2045 für eine klimaneutrale Wirtschaft an.