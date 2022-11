Bombenfund in Chemnitz: Rund 1000 Menschen betroffen

Chemnitz - Rund 1000 Menschen müssen nach dem Fund einer Fliegerbombe bei Bauarbeiten im Südosten von Chemnitz am späten Nachmittag ihre Wohnungen verlassen. Die Evakuierung im Stadtteil Erfenschlag ist ab 17.00 Uhr geplant, informierte die Stadtverwaltung am Dienstag. Das Gymnasium Einsiedel werde als Treffpunkt eingerichtet für Menschen, die nicht woanders unterkommen können. Den Angaben nach soll die 150-Kilo-Bombe vor Ort entschärft werden. Die Stadtverwaltung hofft, am frühen Abend Entwarnung geben zu können.