Borussia Dortmund II gibt Tabellenführung an RW Essen ab

Düsseldorf - Die Zweitvertretung des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat die Tabellenführung in der Regionalliga West vorerst an Rot-Weiss Essen abgegeben. Durch das 0:0 am Mittwochabend im Nachholspiel beim SV Rödinghausen verpasste es das Team von BVB-Trainer Enrico Maaßen eine Vorentscheidung im Aufstiegskampf zur 3. Liga zu erzwingen und musste stattdessen den Rivalen im Titelrennen an sich vorbeiziehen lassen.

Essen gewann am Mittwoch das vom 41. Spieltag vorgezogene Heimspiel gegen Sportfreunde Lotte mit 5:2 (3:1) und kletterte mit nunmehr 87 Punkten zurück auf den ersten Platz. Der Tabellenzweite BVB hat bei 86 Zählern allerdings zwei Spiele weniger als die Essener ausgetragen.

Die U23-Auswahl der Borussia kann die Rückkehr in die 3. Liga trotz des Rückschlags weiterhin aus eigener Kraft schaffen. Aus den drei ausstehenden Partien bis zum Saisonabschluss gegen den VfB Homberg am Samstag (14.00 Uhr), den SV Bergisch Gladbach am 1. Juni (19.30 Uhr) und beim Wuppertaler SV (5. Juni/14.00 Uhr) benötigen die Dortmunder maximal fünf Punkte, um den Aufstieg perfekt zu machen. RWE hat nur noch eine Partie auszutragen: am 5. Juni (14.00 Uhr) beim FC Wegberg-Beeck. Die Zweitvertretung des BVB war in der Saison 2014/15 aus der 3. Liga abgestiegen und spielt seitdem in der Regionalliga West.