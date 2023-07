Der Landtag in Bremen hat Andreas Bovenschulte zum Präsidenten des Senats und Bürgermeister gewählt. Der SPD-Politiker wird erneut einen rot-grün-roten Senat anführen.

SPD-Bürgermeister Andreas Bovenschulte bleibt in Bremen an der Macht.

Bremen - Andreas Bovenschulte ist der alte und neue Bürgermeister in Bremen. Die Bürgerschaft wählte den Sozialdemokraten mit 49 von 86 abgegebenen Stimmen zum Präsidenten des Senats. SPD, Grüne und Linke stellen zusammen 47 Abgeordnete.

Im Anschluss sollen die acht Senatorinnen und Senatoren gewählt werden. Für den Nachmittag ist die konstituierende Sitzung des Senats geplant. Die SPD stellt fünf Mitglieder, die Grünen und die Linke jeweils zwei. Zum Senat gehört zudem der Bevollmächtigte Bremens beim Bund.

Rot-Grün-Rot regiert in Bremen seit 2019 gemeinsam. Für die Neuauflage der Koalition will das in Westdeutschland einmalige Bündnis Schwerpunkte auf Bildung, Soziales und Klima legen.