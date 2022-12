Bovenschulte verbreitet in Neujahrsansprache Zuversicht

Bremen - Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) verbreitet in seiner diesjährigen Neujahrsansprache Zuversicht. „Wir können zuversichtlich sein, wenn wir in unseren beiden Städten zusammenstehen und füreinander da sind“, sagte der Regierungschef in der voraufgezeichneten Ansprache.

Er wisse, dass viele Menschen im Land Bremen Sorgen und Zukunftsängste hätten, sagte Bovenschulte weiter. Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine sei die Welt eine andere geworden. Auch in Deutschland, in Bremen und in Bremerhaven mache sich das bemerkbar. „Das zeigt sich an vielen Stellen, vor allem an den stark gestiegenen Preisen für Energie und die Dinge des täglichen Bedarfs.“

Bei vielen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern sei Bovenschulte jedoch deutlich geworden: „Wir Menschen in Bremen und Bremerhaven lassen uns nicht so schnell unterkriegen.“ Auch wenn es mal schwierig sei, blicke man mit Zuversicht in die Zukunft. Die Corona-Pandemie lasse man jetzt schrittweise zurück. Ein besonderer Moment in diesem Jahr sei für den Bürgermeister der Aufstieg Werder Bremens in die Bundesliga gewesen.