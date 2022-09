Bovenschulte: Wir verneigen uns der Lebensleistung der Queen

Bremen - Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat zum Tod der Queen an die Rolle Großbritanniens bei der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus erinnert. „Königin Elizabeth II. hat den Zweiten Weltkrieg als junge Frau miterlebt“, schrieb der SPD-Regierungschef am Freitag. „Ihre Vita erinnert uns einmal mehr auch an die wechselvolle Geschichte zwischen Deutschland und Großbritannien, an den Einsatz des Vereinigten Königreiches für Freiheit und Demokratie.“ Die britische Armee habe Bremen 1945 von den Gräueln der NS-Diktatur erlöst.

Bovenschulte erinnerte auch an einen umjubelten Besuch der Queen 1978 in Bremen und Bremerhaven. „Wir verneigen uns vor der Lebensleistung einer beeindruckenden Frau, die mit großer Würde ihr Amt bis ins hohe Alter ausgeführt hat“, schrieb der Bürgermeister. Elizabeth II. war nach 70 Jahren als Königin am Donnerstag gestorben. Sie wurde 96 Jahre alt.